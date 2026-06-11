Dreyfus et nous Musée de Bretagne Rennes
Dreyfus et nous Musée de Bretagne Rennes samedi 20 juin 2026.
Dreyfus et nous Musée de Bretagne Rennes 20 et 21 juin Ille-et-Vilaine
gratuit
Les élèves de 1ère du lycée Pierre Mendès France de Rennes ont suivi le montage de l’exposition depuis Dreyfus depuis janvier.
Des réserves à l’exposition, quels métiers interviennent ? Comment valoriser des objets liés à une histoire aussi riche et importante que celle de l’affaire Dreyfus ? Venez découvrir leurs productions et les rencontrer à la sortie de l’exposition.
En lien avec l’ouverture de l’exposition « L’affaire Dreyfus à Rennes ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T14:15:00.000+02:00
Fin : 2026-06-21T18:30:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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