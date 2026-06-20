Drive-In Visite commentée de l’exposition La diagonale du plein . Yvetot
samedi 10 octobre 2026 · Yvetot
Informations pratiques
Yvetot
Drive-In Visite commentée de l’exposition La diagonale du plein .
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 15:00:00
fin : 2026-11-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-11-21
Un samedi par mois, la galerie Duchamp vous invite à rejoindre les visites commentées de l’exposition en cours afin d’en savoir plus sur l’artiste et mieux comprendre ses œuvres. Ce samedi, le parcours sera animé par l’artiste lui-même Simon Geneste. .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
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English : Drive-In Visite commentée de l’exposition La diagonale du plein .
L’événement Drive-In Visite commentée de l’exposition La diagonale du plein . Yvetot a été mis à jour le 2026-08-21 par Yvetot Normandie Tourisme
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