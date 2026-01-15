Droits des femmes La culture du féminicide Charleville-Mézières

Droits des femmes La culture du féminicide

Tous les arts mythologie, peinture, théâtre, cinéma, chanson ont mis en scène le massacre des femmes. Le féminicide se décline sous une forme réaliste, mais aussi et surtout symbolique érotisation du meurtre, esthétique du démembrement , dissection de la belle défunte, escamotage de dames par un magicien, désintégration du robot femelleDe la Bible à Netflix, du féminicide comme divertissement de masse dans la presse au début du XIXe siècle jusqu’au cinéma sous l’objectif de Fritz Lang et Alfred Hitchcock, ces œuvres véhiculent des images, des discours, des justifications qui ne sont jamais neutres.Ces représentations narratives et visuelles composent une culture du féminicide à laquelle on finit par s’habituer, et qui entraîne une tolérance diffuse.Rencontre avec Ivan Jablonka Ivan Jablonka, auteur de l’essai, La culture du féminicide (Seuil, 2025), appelle à introduire à l’émergence d’une contre-culture du féminicide, au travers du roman, de la musique et du militantisme.Écrivain, historien et éditeur, Ivan Jablonka est professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris Nord. Il a notamment publié, aux Éditions du Seuil, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012), Laëtitia (2016) et Des hommes justes (2019).

English :

All the arts mythology, painting, theater, cinema, song have staged the massacre of women. From the Bible to Netflix, from feminicide as mass entertainment in the press in the early 19th century to cinema under the lens of Fritz Lang and Alfred Hitchcock, these works convey images, discourses and justifications that are never neutral.Interview with Ivan Jablonka: Ivan Jablonka, author of the essay, La culture du féminicide (Seuil, 2025), calls for the emergence of a counter-culture of feminicide, through the novel, music and activism.Writer, historian and editor, Ivan Jablonka is Professor of History at Sorbonne Paris Nord University. His books, published by Éditions du Seuil, include Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012), Laëtitia (2016) and Des hommes justes (2019).

