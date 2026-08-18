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AGENDA · Nyons

Drôles de Coïncidences L’Electron Libre Nyons

samedi 7 novembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Electron Libre
Adresse
70 Allée E. Farnier
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Nyons

Drôles de Coïncidences

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Trois femmes se retrouvent embarquées dans un tourbillon de coïncidences trop surprenantes pour être dues au hasard.
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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   electron.nyons@gmail.com

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English :

Three women find themselves caught up in a whirlwind of coincidences too surprising to be mere chance.

L’événement Drôles de Coïncidences Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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