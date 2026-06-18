Drôles d’oiseaux lumière sur une collection exotique ! Visite guidée de l’exposition (Journées Européennes du Patrimoine) Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Autun samedi 19 septembre 2026.

Autun

Drôles d’oiseaux lumière sur une collection exotique ! Visite guidée de l’exposition (Journées Européennes du Patrimoine)

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Grâce au travail mené en 2025 sur la riche collection des oiseaux exotiques du Muséum, découvrez ce fonds étonnant et ses spécimens hauts en couleurs. Une exposition pour voyager aux quatre coins du monde tout en découvrant comment les collections sont entretenues et conservées dans les réserves. .

Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 09 15 museum@autun.com

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English : Drôles d’oiseaux lumière sur une collection exotique ! Visite guidée de l’exposition (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Drôles d’oiseaux lumière sur une collection exotique ! Visite guidée de l’exposition (Journées Européennes du Patrimoine) Autun a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)