UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Drôles d’oiseaux Rue du Château Pau

Drôles d’oiseaux Rue du Château Pau

Drôles d’oiseaux Rue du Château Pau mardi 25 août 2026.

Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée National du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
4 4 12 Tarif de base plein tarif

Pau

Drôles d’oiseaux

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 11:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Parcours découverte
De drôles d’oiseaux ont envahi le château de Pau et se sont envolé dans toutes les pièces !
Pour les 6-10 ans

Pars à leur découverte en parcourant les salles du musée. Observe attentivement les œuvres et essaie de deviner lequel de ces volatiles est le préféré du roi Henri IV !   .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Drôles d’oiseaux

L’événement Drôles d’oiseaux Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)