Drôles d’oiseaux Rue du Château Pau

Pau

Drôles d’oiseaux

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 11:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Parcours découverte

De drôles d’oiseaux ont envahi le château de Pau et se sont envolé dans toutes les pièces !

Pour les 6-10 ans

Pars à leur découverte en parcourant les salles du musée. Observe attentivement les œuvres et essaie de deviner lequel de ces volatiles est le préféré du roi Henri IV ! .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Drôles d’oiseaux

L’événement Drôles d’oiseaux Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau