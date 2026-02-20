DRONE ART SHOW STADIUM DE TOULOUSE Toulouse

DRONE ART SHOW

STADIUM DE TOULOUSE 1 Allée Gabriel Biénès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 36 – 36 – 54 EUR

Début : 2026-05-01 22:20:00

fin : 2026-05-02

2026-05-01

Le DroneArt Show fait vibrer le ciel toulousain avec un spectacle de drones sublimé par la musique.

À la nuit tombée, place au grand spectacle ! Des centaines de drones lumineux prennent possession du ciel et enchaînent des formations impressionnantes, synchronisées avec une musique classique jouée en live. Une expérience sensorielle unique qui allie innovation technologique et puissance artistique.

À découvrir

– Un show aérien spectaculaire orchestré avec une précision millimétrée

– Des figures monumentales animant le ciel nocturne

– Un événement en plein air dans un décor d’exception

– Une bande-son classique interprétée en direct pour une immersion totale

Bon à savoir

– Durée 65 minutes.

– Les portes ouvrent 2 heures avant le début du spectacle.

– Une fois le spectacle commencé, l’entrée ne sera pas autorisée. 36 .

English :

The DroneArt Show rocks the skies over Toulouse with a drone show set to music.

