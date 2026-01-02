Drum Brothers Le Malesherbois

Drum Brothers

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Drum Brothers est un spectacle musical explosif mêlant percussions, jonglerie et humour burlesque. Les Frères Colle transforment objets du quotidien en instruments pour un show rythmique, visuel et familial, accessible dès 6 ans.

Avec Drum Brothers, les Frères Colle signent un spectacle musical audacieux où la percussion dialogue avec la jonglerie, le théâtre gestuel et un humour décalé. Nés de l’union improbable entre grosse caisse et caisse claire, Clément, Cyril et Stéphane forment un trio complice et inclassable. L’un impose le tempo, l’autre suit la mesure, le troisième joue le contretemps, créant une mécanique rythmique aussi précise que surprenante. Sur scène, tout devient instrument baguettes, parapluies, quilles, cornemuse, flûte ou guitare nourrissent une partition inventive. Entre virtuosité musicale, instants de poésie et situations hilarantes, ce spectacle familial bouscule les codes et offre une expérience sensorielle complète. Un show festif, généreux et accessible dès 6 ans. .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 81 91

English :

Drum Brothers is an explosive musical show combining percussion, juggling and burlesque humor. Les Frères Colle transform everyday objects into instruments for a rhythmic, visual and family-friendly show, accessible from age 6.

