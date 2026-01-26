Spectacle musical Drum Brothers par Les Frères Colle Le Malesherbois

Spectacle musical Drum Brothers par Les Frères Colle

Rue André Malraux Le Malesherbois Loiret

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Le samedi 25 avril 2026 à 20h30, le Grand Écrin au Malesherbois présente le spectacle musical Drum Brothers ! Mis en scène par Éric Bouvron, ce rendez-vous rythmé par Les Frères Colle propose une expérience visuelle et sonore unique pour tous les publics.

La billetterie ouvre ses portes dès le lundi 23 mars 2026 à 14h00. Le tarif plein est fixé à 20 €, tandis qu’un tarif préférentiel de 10 € est proposé aux moins de 18 ans et aux étudiants. Les réservations peuvent s’effectuer par téléphone ou via la plateforme en ligne de la ville du Malesherbois. Ce spectacle dynamique constitue une sortie culturelle incontournable pour les amateurs de rythme et de performances scéniques de haut vol au cœur du Loiret. .

Rue André Malraux Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 81 91

English :

On Saturday, April 25, 2026 at 8:30pm, Le Grand Écrin in Malesherbois presents the musical show Drum Brothers! Directed by Éric Bouvron, this performance by Les Frères Colle offers a unique visual and aural experience for all audiences.

