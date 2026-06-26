Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau RDV devant l’hôtel Bristol Pau samedi 22 août 2026.

Pau

Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau

RDV devant l’hôtel Bristol 3 Rue Gambetta Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Belle Époque, fastes du XIXᵉ siècle… Découvrez comment Pau est devenue un paradis pour les riches voyageurs du monde entier ! .

RDV devant l’hôtel Bristol 3 Rue Gambetta Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau

L’événement Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau