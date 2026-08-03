Informations pratiques

Pau

Eclipse solaire: Laissez-vous tenter par Pau…côté obscur

Square de Vigny Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L’éclipse solaire, ce phénomène céleste où la Lune s’interpose entre la Terre et le Soleil, plonge brièvement notre monde dans une obscurité inhabituelle. Le 12 août 2026, entre 19h30 et 21h30, Pau aura la chance d’assister à cet événement rare, qui ne se reproduira que dans 55 ans, puis de prolonger la soirée par l’observation des étoiles.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et ses partenaires, vous invitent à plonger dans l’univers fascinant de la nuit à travers deux jours d’animation les 8 et 12 août.

L’occasion de célébrer la science et la poésie de la nuit, tout en rappelant l’importance de préserver notre patrimoine nocturne, encore peu connu, en particulier pour la biodiversité. .

Square de Vigny Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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L’événement Eclipse solaire: Laissez-vous tenter par Pau…côté obscur Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau