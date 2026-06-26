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Au cœur du Palais des sports Rue Suzanne Bacarisse Pau

Au cœur du Palais des sports Rue Suzanne Bacarisse Pau

Au cœur du Palais des sports Rue Suzanne Bacarisse Pau mercredi 12 août 2026.

Lieu
Rue Suzanne Bacarisse
Adresse
RDV à l'entrée du Palais des Sports
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Au cœur du Palais des sports

Rue Suzanne Bacarisse RDV à l’entrée du Palais des Sports Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Écrin de la mythique équipe de l’Élan béarnais, le Palais des sports de Pau est l’un des hauts lieux du basket français et européen. Cette visite exclusive vous ouvre les portes d’une salle emblématique et vous raconte les grandes heures sportives qui ont fait vibrer la ville.   .

Rue Suzanne Bacarisse RDV à l’entrée du Palais des Sports Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Au cœur du Palais des sports

L’événement Au cœur du Palais des sports Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

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