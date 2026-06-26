Au cœur du Palais des sports Rue Suzanne Bacarisse Pau mercredi 12 août 2026.

Pau

Au cœur du Palais des sports

Rue Suzanne Bacarisse RDV à l’entrée du Palais des Sports Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Écrin de la mythique équipe de l’Élan béarnais, le Palais des sports de Pau est l’un des hauts lieux du basket français et européen. Cette visite exclusive vous ouvre les portes d’une salle emblématique et vous raconte les grandes heures sportives qui ont fait vibrer la ville. .

Rue Suzanne Bacarisse RDV à l’entrée du Palais des Sports Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Au cœur du Palais des sports

L’événement Au cœur du Palais des sports Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau