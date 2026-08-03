Palais Sorrento Pau
mercredi 12 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Palais Sorrento
25 Rue du Castet de l’Array Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 150 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Visite du Palais Sorrento (également connu sous le nom de Castet de l’Array) avec Guide Conférencière.
Exclusivité Guide Epicurieuse
Art, Histoire
Un lieu extraordinaire bâti en marbre de Carrare
Une histoire époustouflante du destin d’une famille franco-américaine richissime et évocation d’un épisode de la résistance alors que le palais est habité à la fois par des résistants belges et la Hoch Kommandatur. .
25 Rue du Castet de l’Array Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr
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English : Palais Sorrento
L’événement Palais Sorrento Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
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