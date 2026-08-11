Initiation à la permaculture Les Fioretti Pau

Informations pratiques

Pau

Initiation à la permaculture

Les Fioretti 79 Avenue Trespoey Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:00:00

fin : 2026-08-13 13:00:00

Date(s) :

2026-08-13

La demi-journée commence par l’introduction aux principes de base de la permaculture.

S’en suit une visite détaillée du jardin des Fioretti. Ses 3500 m² de surface cultivée offrent un terrain d’observation immense avec de nombreuses plantes parfois exotiques comme les fruits de la passion, agrumes, grenades, goyaves…en France métropolitaine ! Mais aussi le jardin offre de nombreux exemples d’associations de cultures avec des variétés anciennes, source d’inspiration pour vos propres jardins ou balcons.

Et après l’observation, de la théorie vous apprendrez le fonctionnement de la croissance des plantes, comment choisir vos associations de culture, comment avoir un sol vivant et fertile, comment bien gérer l’eau au potager…

L’atelier se termine par un temps d’échange où vous pourrez laisser libre cours à vos questions.

En prime vous repartirez avec un petit plant fait maison ! .

Les Fioretti 79 Avenue Trespoey Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lesfioretti.fr

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English : Initiation à la permaculture

L’événement Initiation à la permaculture Pau a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Pau