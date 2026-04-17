Sète

DU BRUIT AU MUSÉE !

Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-28

Quels paysages sonores, quels bruits, quelles histoires habitent les tableaux du musée?Trois matinées pour jouer avec les sons, éveiller ses oreilles, créer des bruitages et enregistrer des micro-poèmes en écho à une œuvre choisie au musée.

Quels paysages sonores, quels bruits, quelles histoires habitent les tableaux du musée?Trois matinées pour jouer avec les sons, éveiller ses oreilles, créer des bruitages et enregistrer des micro-poèmes en écho à une œuvre choisie au musée.Avec la plasticienne sonore Amélie Agut. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English : DU BRUIT AU MUSÉE !

Three mornings to play with sounds, awaken your ears, create sound effects and record micro-poems echoing a chosen work in the museum.

L’événement DU BRUIT AU MUSÉE ! Sète a été mis à jour le 2026-04-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE