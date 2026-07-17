Informations pratiques

Blaison-Saint-Sulpice

Du champ aux papilles Visite de La Lutte des Fruits

Chemin des sources Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Du champ aux papilles visites de fermes

Production biologique de fruits et légumes bio, spécialité le raisin de table

• Visite et dégustation des produits de la ferme

• Marché fermier de producteurs locaux

Derrière chaque saveur, chaque produit, chaque histoire des femmes et des hommes passionnés à rencontrer.

Programme et inscription sur www.loire-layon-aubance.fr .

Chemin des sources Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

From the Field to Your Palate: Farm Tours

L’événement Du champ aux papilles Visite de La Lutte des Fruits Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages