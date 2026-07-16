DU CLASSIQUE AU GROOVE Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

DU CLASSIQUE AU GROOVE

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-15 20:30:00

fin : 2027-05-15 22:00:00

Date(s) :

2027-05-15

Dans le cadre de la 12ème édition du festival Musiques Ad Lib

La musique est un tout, les musiques parlent une langue universelle… et se parlent entre elles ! Au-delà des frontières souvent tracées entre les genres, musique classique et musique groove partagent des principes communs rythme, harmonie, structure, expression… En confrontant des œuvres emblématiques de ces deux univers, en réunissant sur scène des musiciens d’esthétiques distinctes, le festival Musiques Ad Lib vous invite à explorer les relations fascinantes entre deux mondes musicaux apparemment opposés, mais étonnamment intimes. Venez découvrir les liens profonds qui unissent ces formes musicales… et leurs interprètes ! Au programme les lignes de basse hypnotiques de James Brown croisent les accords majestueux de Bach, les rythmes syncopés de la musique Funk se mesurent au swing de Debussy, enfin les musiciens… et les spectateurs, vogueront d’un style à l’autre dans la plus parfaite harmonie ! .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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English :

L’événement DU CLASSIQUE AU GROOVE Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX