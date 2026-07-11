« Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Film et exposition, Collège Anne de Beaujeu, Moulins

Informations pratiques

« Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Film et exposition Dimanche 20 septembre, 09h30 Collège Anne de Beaujeu Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Témoignages filmés d’ancien(e)s élèves, présent(e)s entre 1939 et 1982, interviewé(e)s par des élèves actuels.

Exposition de photos de classes et de documents d’archives.

L’histoire de l’établissement prend vie à travers les parcours d’anciennes élèves du lycée de jeunes filles de Moulins, qui ont fréquenté l’établissement entre 1939 et 1978. Elles ont apporté leur témoignage en répondant aux questions préparées par un groupe d’élèves du Conseil de la vie collégienne (CVC). S’y ajoutent les témoignages de deux garçons, arrivés en 1967, et de deux enseignantes.

Un film retrace leurs souvenirs de leur vie au lycée, pour certaines de la maternelle au Baccalauréat. Elles nous parlent des enseignants, des sorties et animations, de l’organisation et de la discipline, de leurs amitiés, de la vie quotidienne à l’internat… Elles insistent sur l’importance de cette période sur leur vie, en termes de connaissances scientifiques, de capacités de rédaction et de réflexion, d’ouverture culturelle. Les documents et photos qu’elles ont apportés et les archives de l’établissement enrichissent ces témoignages qui apportent un éclairage sur l’évolution de l’enseignement.

Horaires du dimanche 20 septembre

• Film (1h40) à 10h15

• Exposition de 9h30 à 12h

Contact : francoise.latta@orange.fr

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470468383 https://www.clg-adb-moulins.fr Collège Anne de Beaujeu, anciennement Lycée de jeunes filles de Moulins.

Témoignages filmés d’ancien(e)s élèves, présent(e)s entre 1939 et 1982, interviewé(e)s par des élèves actuels.

© Collège Anne de Beaujeu