« Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Visite guidée et exposition, Collège Anne de Beaujeu, Moulins

Informations pratiques

« Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Visite guidée et exposition Samedi 19 septembre, 10h00 Collège Anne de Beaujeu Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Hier et aujourd’hui : des photographies pour découvrir l’établissement lors d’une visite guidée.

Exposition de photos de classes et de documents d’archives.

Avec la participation d’élèves et d’ancien(e)s élèves.

Partez à la découverte de l’histoire du collège, autrefois lycée de jeunes filles. Au fil d’un parcours dans l’établissement, des photographies anciennes et modernes font dialoguer le passé et le présent.

Réservation :francoise.latta@orange.fr

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470468383 https://www.clg-adb-moulins.fr [{« type »: « email », « value »: « francoise.latta@orange.fr »}] Collège Anne de Beaujeu, anciennement Lycée de jeunes filles de Moulins.

Hier et aujourd’hui : des photographies pour découvrir l’établissement lors d’une visite guidée.

© Collège Anne de Beaujeu