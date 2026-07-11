« Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Visite guidée et exposition, Collège Anne de Beaujeu, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Collège Anne de Beaujeu · Moulins
Informations pratiques
« Du collège Anne de Beaujeu au Lycée de jeunes filles de Moulins » – Visite guidée et exposition Samedi 19 septembre, 10h00 Collège Anne de Beaujeu Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Hier et aujourd’hui : des photographies pour découvrir l’établissement lors d’une visite guidée.
Exposition de photos de classes et de documents d’archives.
Avec la participation d’élèves et d’ancien(e)s élèves.
Partez à la découverte de l’histoire du collège, autrefois lycée de jeunes filles. Au fil d’un parcours dans l’établissement, des photographies anciennes et modernes font dialoguer le passé et le présent.
Réservation :francoise.latta@orange.fr
Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470468383 https://www.clg-adb-moulins.fr [{« type »: « email », « value »: « francoise.latta@orange.fr »}] Collège Anne de Beaujeu, anciennement Lycée de jeunes filles de Moulins.
Hier et aujourd’hui : des photographies pour découvrir l’établissement lors d’une visite guidée.
© Collège Anne de Beaujeu
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