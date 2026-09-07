Du conte à l’objet : une veillée avec le Musée comtois, Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales, Besançon

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation et archives municipales · Besançon

Informations pratiques

Du conte à l’objet : une veillée avec le Musée comtois Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

La bibliothèque invite le Musée comtois pour vous faire découvrir les contes, récits et légendes qui ont façonné l’imaginaire franc-comtois. À travers ses collections et des ateliers thématiques, il explore les multiples façons de transmettre histoires, mémoires et imaginaires.

Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales 1 rue de la bibliothèque 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878140 https://bibliotheques.besancon.fr/ Non accessible PMR

Biblis en folie 2026

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