Du fleuve -objet à la personne-rivière ? Conférence Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Cinéma Eden Crest
Du fleuve -objet à la personne-rivière ? Conférence Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Cinéma Eden Crest jeudi 23 avril 2026.
Crest
Du fleuve -objet à la personne-rivière ? Conférence Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière
Cinéma Eden 2 quai Bérengier de la Blache Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Conférence de Cyrille Vallet, géographe
L’émergence des discours sur les droits de la nature et la personnalité juridique du fleuve Rhône.
Présentation à l’issue des échanges de l’initiative “Faire alliance avec la rivière Drôme”
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Cinéma Eden 2 quai Bérengier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Lecture by Cyrille Vallet, geographer
The emergence of discourses on the rights of nature and the legal personality of the Rhône River.
Presentation of the initiative Faire alliance avec la rivière Drôme?
L’événement Du fleuve -objet à la personne-rivière ? Conférence Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Crest a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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