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I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Cinéma L’Eden Crest

I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Cinéma L’Eden Crest jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Cinéma L'Eden

Adresse : 2 Quai Bérangier de la Blache

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Crest

I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière

Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Documentaire
Pour les Māoris, le fleuve Whanganui est un être vivant. Lui donner le statut de personne juridique contribue à le protéger.
Projection suivie d’un échange avec Gaël Defins, juriste, et Cyrille Vallet, géographe
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Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Documentary
For the M?ori, the Whanganui River is a living being. Giving it the status of a legal person helps to protect it.
Screening followed by a discussion with Gaël Defins, jurist, and Cyrille Vallet, geographer

L’événement I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Crest a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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