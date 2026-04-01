I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Cinéma L’Eden Crest
I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Cinéma L’Eden Crest jeudi 23 avril 2026.
Crest
I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière
Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Documentaire
Pour les Māoris, le fleuve Whanganui est un être vivant. Lui donner le statut de personne juridique contribue à le protéger.
Projection suivie d’un échange avec Gaël Defins, juriste, et Cyrille Vallet, géographe
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Cinéma L’Eden 2 Quai Bérangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Documentary
For the M?ori, the Whanganui River is a living being. Giving it the status of a legal person helps to protect it.
Screening followed by a discussion with Gaël Defins, jurist, and Cyrille Vallet, geographer
L’événement I am the River, The River is me Projection échange Les yeux dans l’eau Festival international de rivière Crest a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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