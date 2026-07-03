Du mimétisme à l’engagement : l’évolution du rapport entre artistes et nature Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

À l’occasion deL’Automne de la science, la bibliothèque propose une conférenceconsacrée aux relations entre l’art et la nature. À travers un parcours en trois temps, cette intervention invite à explorer la manière dont les artistes se saisissent du vivant pour penser, créer et questionner notre place dans le monde.

Créer d’après la nature, tout d’abord, c’est s’inspirer de ses formes, de ses couleurs et de ses rythmes pour en proposer des représentations. Créer avec et dans la nature, ensuite, revient à considérer la nature comme un matériau ou un espace de création à part entière. Enfin, faire cause commune avec elle, c’est interroger les pratiques artistiques contemporaines qui cherchent à se reconnecter au vivant et à repenser notre relation à l’environnement.

Cette conférence propose ainsi un regard accessible et sensible sur ces différentes approches, en croisant œuvres, démarches d’artistes et enjeux actuels, pour mieux comprendre comment l’art peut contribuer à renouer avec le monde naturel.

Cette conférence sera tenue par Eric Parmentier, historien de l’art. Elle durera une heure et sera suivie d’une trentaine de minutes d’échanges avec le public.

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Et si l’art devenait un moyen de renouer avec le vivant ?

Le jeudi 08 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-08T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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