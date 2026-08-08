Du moulin seigneurial du XIIIe siècle au tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, le Moulin d’Eymet traverse le temps, résiste et se réinvente, Le Moulin d’Eymet, Eymet

Informations pratiques

Du moulin seigneurial du XIIIe siècle au tiers-lieu alimentaire, créatif et écologique, le Moulin d’Eymet traverse le temps, résiste et se réinvente 18 – 20 septembre Le Moulin d’Eymet Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Sauver le Moulin seigneurial d’Eymet

Depuis sa construction au 13ème siècle par les seigneurs de la bastide d’Eymet, ce moulin à eau a fabriqué de la farine de manière ininterrompue. Mais lorsqu’en 1988 le dernier meunier met la clef sous la porte, le moulin est laissé à l’abandon. En 2016, les nouveaux propriétaires décident de créer l’association Le Moulin d’Eymet pour faire de ce moulin seigneurial un lieu collectif où sauvegarde du patrimoine, mise en valeur de la production locale et protection de la biodiversité pourraient se rencontrer.

Créer du lien entre habitants et producteurs locaux

Notre territoire regorge de petits producteurs engagés dans l’alimentation durable et qui manquent de temps et de visibilité pour développer leurs activités.

Nous sommes aussi de plus en plus nombreux à vouloir une alimentation locale, de qualité, issue du territoire.

Alors nous avons imaginé un lieu qui permettrait de créer un lien direct entre producteurs et mangeurs.

Un lieu pour s’approvisionner facilement en produits locaux. Un lieu pour encourager les circuits courts, les pratiques alimentaires saines et durables, les bons gestes écologiques.

Un lieu où l’on pourrait construire, ensemble, un monde durable, solidaire, respectueux de notre environnement.

Et quel meilleur lieu trouver qu’un vieux moulin médiéval, situé en plein centre-ville, en bord de rivière, où habitants, vacanciers et touristes se retrouvent ?

Le café-boutique associatif

Idéalement situé en bord de rivière et en plein centre-ville, le café – boutique associatif du moulin permet aux habitants de se retrouver pour boire un verre, acheter et déguster sur place les produits frais de nos producteurs.

On peut y trouver légumes, fruits, bocaux, conserves, fromages, jus, sirop, bière, charcuterie, miel, vin, etc. tous produits par des agriculteurs et des artisans agro-alimentaires installés dans un rayon de 40 kilomètres autour d’Eymet.

On peut aussi organiser et/ou participer à des rencontres, des expositions, des ateliers de cuisine, de nutrition, des concerts, des scènes ouvertes, etc.

Jardin partagé et espace biodiversité

Sur la presqu’île du moulin, on pourra bientôt jardiner ensemble et, mains dans la terre, se reconnecter à la nature.

On peut d’ores et déjà participer à des ateliers de jardinage, profiter des conseils et des bonnes graines des producteurs locaux, expérimenter les techniques de l’agriculture durable.

On peut aussi apprendre à composter les déchets verts et suivre des ateliers de sensibilisation sur la biodiversité.

Bientôt, enfin, on pourra aménager ensemble un parcours – découverte de la ripisylve, la végétation des bords de rivière.

Un projet collectif longuement mûri

Ce projet a été longuement mûri à travers des ateliers participatifs, des petits marchés, des expositions, des chantiers bénévoles organisés au moulin depuis 2022.

En 2023, l’association a réalisé une concertation citoyenne avec l’aide de la Coopérative des Tiers-lieu(x) de Nouvelle-Aquitaine. Et, en 2024, nous avons bénéficié d’un accompagnement en économie sociale et solidaire par l’incubateur Émergence Périgord, nous permettant de structurer notre projet.

C’est grâce à ce long parcours d’intelligence collective et d’expérimentation que nous avons pu identifier des activités qui répondent aux envies et aux besoins des habitants. Des activités complémentaires qui agissent en synergie pour soutenir la production locale et pour sensibiliser aux bienfaits d’une alimentation saine et durable et au respect de la biodiversité.

Le moulin pour tou.t.e.s

Ensemble nous pouvons construire ce lieu inclusif et solidaire accessible à tou.t.e.s.

Chacun.e peut jouer un rôle et apporter sa contribution, renforçant la coopération et l’engagement citoyen.

Ensemble, valorisons un patrimoine historique unique, remis en activité au service de tou.t.e.s.

Le Moulin d’Eymet 2, quai de la navigation 24500 Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)6 95 02 32 35 https://www.lemoulindeymet.com https://www.facebook.com/lemoulindeymet/ Découvrez le Moulin d’Eymet, un ancien moulin à eau seigneurial du XIIIe siècle engagé dans une nouvelle aventure. Après avoir produit de la farine pendant près de huit siècles, jusqu’en 1988, ce patrimoine emblématique de la Dordogne se réinvente aujourd’hui en tiers-lieu dédié à l’alimentation durable, à la biodiversité et à la création.

Porté par l’engagement de ses bénévoles, le site accueille un café-boutique associatif qui valorise les producteurs locaux et favorise les rencontres entre habitants et visiteurs autour d’animations participatives, d’ateliers et d’événements conviviaux.

À travers ce projet de sauvegarde et de reconversion, le Moulin d’Eymet retrouve une nouvelle vocation : celle d’un lieu vivant, créatif et solidaire, où patrimoine, écologie et convivialité se conjuguent au quotidien. Situé en bord de rivière, à deux pas du centre de la bastide d’Eymet et juste à côté d’un grand parking ombragé.

Sauver le Moulin seigneurial d’Eymet

© Anne Laure Barbe