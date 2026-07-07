Journée éco-citoyenne Parc Gabriel Forestier Eymet
samedi 12 septembre 2026 · Parc Gabriel Forestier · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Journée éco-citoyenne
Parc Gabriel Forestier 10 Rue de la Sole Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La Municipalité d’Eymet vous invite pour une journée éco-citoyenne pour la découverte et l’embellissement des bords du Dropt.
Avec au programme
– 9h accueil au parc et chantiers participatifs
– 12h apéritif offert par la municipalité et repas tiré du sac
– 14h balades, jeux et atelier
Pensez à prendre des gants et petit matériel, merci ! .
Parc Gabriel Forestier 10 Rue de la Sole Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96
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English : Journée éco-citoyenne
L’événement Journée éco-citoyenne Eymet a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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