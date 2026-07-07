Journée éco-citoyenne Parc Gabriel Forestier Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journée éco-citoyenne

Parc Gabriel Forestier 10 Rue de la Sole Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Municipalité d’Eymet vous invite pour une journée éco-citoyenne pour la découverte et l’embellissement des bords du Dropt.

Avec au programme

– 9h accueil au parc et chantiers participatifs

– 12h apéritif offert par la municipalité et repas tiré du sac

– 14h balades, jeux et atelier

Pensez à prendre des gants et petit matériel, merci ! .

Parc Gabriel Forestier 10 Rue de la Sole Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96

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English : Journée éco-citoyenne

L’événement Journée éco-citoyenne Eymet a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides