DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY  Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Parc Bortoli, Marseille

Informations pratiques

DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY

Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal » Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc Bortoli Bouches-du-Rhône

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY

Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal »

Cette visite aura pour objectif d’élargir le regard porté sur la notion de patrimoine en mettant en lumière le patrimoine végétal et paysager. À travers une approche située à la croisée de l’histoire, le paysage et l’écologie, elle invitera le public à réfléchir aux enjeux de préservation et d’adaptation de ce patrimoine vivant face au dérèglement climatique. Co-animé par Alexis Feix, paysagiste et Nathalie Cazals, anthropologue historienne.

Durée 2 heures

RDV parc à l’entrée du parc Bortoli, 2 chemin du Lancier, 13008

Tout public

Parc Bortoli 2 chemin du Lancier, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://natureenville.marseille.fr/ »}]

DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY

©SGuillermain/VdM