DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal », Parc Bortoli, Marseille
dimanche 20 septembre 2026 · Parc Bortoli · Marseille
Informations pratiques
DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY
Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal » Dimanche 20 septembre, 10h00 Parc Bortoli Bouches-du-Rhône
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY
Visite balade « Trame verte – Patrimoine végétal »
Cette visite aura pour objectif d’élargir le regard porté sur la notion de patrimoine en mettant en lumière le patrimoine végétal et paysager. À travers une approche située à la croisée de l’histoire, le paysage et l’écologie, elle invitera le public à réfléchir aux enjeux de préservation et d’adaptation de ce patrimoine vivant face au dérèglement climatique. Co-animé par Alexis Feix, paysagiste et Nathalie Cazals, anthropologue historienne.
Durée 2 heures
RDV parc à l’entrée du parc Bortoli, 2 chemin du Lancier, 13008
Tout public
Parc Bortoli 2 chemin du Lancier, 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://natureenville.marseille.fr/ »}]
DU PARC BORTOLI AU PARC BORELY
©SGuillermain/VdM
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