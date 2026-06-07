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« Du sang dans les racines » spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

« Du sang dans les racines » spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

« Du sang dans les racines » spectacle de théâtre adultes Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : <p></p>

Dans une maison familiale nichée dans les pins, près de l’océan, une simple baie vitrée sépare la bienséance de la sauvagerie. Alors quand au début du week-end où toute une famille se retrouve, un chevreuil s’encastre dans la porte-fenêtre, un vent de folie s’engouffre dans la brèche… Et un secret familial empoisonnant menace d’éclater au grand jour.

Du sang dans les racines, de Mathilde Souchaud. Une pièce mise en scène par Emilie COUSTEIX.
Le vendredi 12 juin 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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