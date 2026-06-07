Dans une maison familiale nichée dans les pins, près de l’océan, une simple baie vitrée sépare la bienséance de la sauvagerie. Alors quand au début du week-end où toute une famille se retrouve, un chevreuil s’encastre dans la porte-fenêtre, un vent de folie s’engouffre dans la brèche… Et un secret familial empoisonnant menace d’éclater au grand jour.

Du sang dans les racines, de Mathilde Souchaud. Une pièce mise en scène par Emilie COUSTEIX.

Le vendredi 12 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T19:00:00+02:00_2026-06-12T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

https://mercoeur.asso.fr/wpo/festivete-2026-du-10-au-27-juin/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



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