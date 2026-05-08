Du souffle à l’oreille : les clés pour mieux prononcer et mieux écouter les langues du monde Bibliothèque Germaine Tillion Paris

À l’âge adulte, les apprenants ont souvent du mal à produire et percevoir les sons d’une langue étrangère.

Lors de cet atelier interactif, Danilo A. Lombardo, chercheur en phonétique, vous permettra de comprendre comment les sons des langues sont articulés dans la bouche et perçus par l’oreille et le cerveau. Venez trouver des pistes efficaces pour améliorer votre prononciation, comme visualiser les positions articulatoires et les relier simplement à l’alphabet phonétique international. Des exemples variés vous guideront à travers la prononciation des consonnes, voyelles et tons de différentes langues.

Vendredi 19 juin de 19h à 20h30, réservation conseillée

Evénement présenté en partenariat avec la formation « Phonétique générale, psycholinguistique et apprentissage des langues étrangères » proposée par les Cours d’Adultes de Paris (CAP) et animée par Danilo A. Lombardo.

Danilo A. Lombardo mène des recherches de phonétique expérimentale dans les laboratoires SPAPL-Université CUNY Haskins et Université Yale. Il s’intéresse aux aspects articulatoires, acoustiques et cognitifs de la prononciation et la perception des sons en langue première et en langue étrangère. Il explore aussi les causes possibles des difficultés et des blocages dans l’apprentissage des sons des langues étrangères chez les adultes.

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Venez découvrir un avant-goût de la formation proposée par les Cours d’Adultes de Paris (CAP) pour améliorer la prononciation de leurs élèves ! Avec Danilo A. Lombardo, chercheur en phonétique, le 19 juin à 19h, à la bibliothèque Germaine Tillion

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservationpar téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien ci-dessous

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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