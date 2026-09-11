Du street art dans les anciennes prisons Saint Paul et Saint Joseph, Tunnel Chamizo, Lyon

Informations pratiques

Du street art dans les anciennes prisons Saint Paul et Saint Joseph 19 et 20 septembre Tunnel Chamizo Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le souterrain qui reliait les anciennes prisons St Paul et St Joseph, Didier CHAMIZO, anarchiste prisonnier, précurseur du street-art, a décoré ce lieu assez mystérieux.

Visite guidée gratuite et sans réservation. Nous constituons des petits groupes pour la visite par ordre d’arrivée de 13h30 à 18h00 le samedi 20/09 et dimanche 21/09.

RDV au 17bis rue Delandine à Lyon 2ème.

C’est une œuvre surprenante, insolite et incomparable qui pourrait se perdre. A découvrir de toute urgence. Ce n’est que la 5ème fois que ce site est ouvert au public. De part son originalité et sa qualité graphique, il mérite votre intérêt, votre curiosité ! Didier Chamizo (artiste mondialement coté) est LE précurseur du street art en France. Anarchiste des années post 68, braqueur de banque condamné lourdement, il a su valoriser son art et le travail d’autres prisonniers dans la décoration d’un tunnel qui servait à relier les 2 prisons Perrachoise. La mise en valeur de ce patrimoine culturel unique en France a été récompensé du « coup de cœur » du jury dans le cadre du prix citoyen du patrimoine 2024 de la ville de Lyon !

Tunnel Chamizo 17 rue delandine 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Proximité Métro A (arrêt Perrache) et Tramway T1 et T2 (Arrêt Place des Archives)

Dans le souterrain qui reliait les anciennes prisons St Paul et St Joseph, Didier CHAMIZO, anarchiste prisonnier, précurseur du street-art, a décoré ce lieu assez mystérieux.

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