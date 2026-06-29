DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE HOTEL PAMS Perpignan

Perpignan

DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE

HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Dans la verrière de l’hôtel Pams, venez découvrir cette nouvelle exposition

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HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com

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English :

Come discover this new exhibition in the glass-enclosed space at the Pams Hotel

L’événement DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME