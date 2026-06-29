DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE HOTEL PAMS Perpignan
DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE HOTEL PAMS Perpignan lundi 3 août 2026.
Perpignan
DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE
HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-25 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Dans la verrière de l’hôtel Pams, venez découvrir cette nouvelle exposition
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HOTEL PAMS 18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 perpignan.culture@mairie-perpignan.com
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English :
Come discover this new exhibition in the glass-enclosed space at the Pams Hotel
L’événement DU TEMPS DES REMPARTS À LA VILLE OUVERTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN TOURISME
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