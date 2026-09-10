Du théâtre à Chèvreville, Théâtre du p’tit Jacques lille, Lille

Informations pratiques

Du théâtre à Chèvreville Dimanche 13 septembre, 16h00 Théâtre du p’tit Jacques lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

A la fin du 19ème siècle un personnage se dégage dans les théâtres de marionnettes lillois.

Jacques, héros incontesté des drames et vaudevilles, est alors un valet comique, railleur, brave, pince-sans-rire qui s’exprime en picard lillois, sorte de français mêlé de picardisme et teinté d’un fort accent régional. Ayant le sens de la répartie, sans diplomatie ni servilité vis-à-vis des « grands », Jacques de Lille est alors également présentateur des pièces jouées.

Le 13 septembre, une pièce de théâtre sera montée à Chèvreville. Jacques jouera l’un des rôles et Miss Pigskin organise le casting de la pièce pour distribuer les personnages. Trop de candidats alors tout le monde ne sera de l’aventure. Voilà donc des jalousies qui apparaissent déjà.

Public de 4 à 10 ans.

Billeterie sur place.

Théâtre du p’tit Jacques lille avenue Léon Jouhaux Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Pour un moment de détente en famille