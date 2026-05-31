« Dubout – l’art de tout dessiner » & « Habiter – Gilles Barbier » 19 et 20 septembre Musée Regards de Provence Bouches-du-Rhône

Tarif unique de 4,5 euros / Gratuit pour les personnes ayant 12 ans et moins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition Dubout, l’art de tout dessiner rend hommage à l’un des plus grands dessinateurs français du XXe siècle, originaire de Marseille, à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition. Albert Dubout (1905-1976), maître du trait et du regard satirique, a marqué plus de cinquante ans de vie artistique par une œuvre foisonnante, inventive et d’une portée exceptionnelle. Il est l’un des rares artistes à avoir exploré avec autant de talent toutes les formes d’expression graphique : dessin de presse, illustration, peinture, affiche, cinéma, publicité et animation, en France comme à l’international.

L’exposition Habiter – Gilles Barbier rassemblant une quarantaine d’œuvres – certaines historiques, d’autres créées spécialement pour l’occasion. Structuré autour de trois axes – habiter la peinture, habiter le corps et habiter le temps – le parcours révèle la cohérence d’une œuvre qui, depuis plus de trente ans, explore les manières d’occuper le réel avec humour, imagination et liberté.

Musée Regards de Provence Boulevard Jacques Saadé, allée Regards de provence, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’exposition _**Dubout, l’art de tout dessiner**_ rend hommage à l’un des plus grands dessinateurs français du XXe siècle, originaire de Marseille, à l’occasion du cinquantenaire de sa disparition. a…

©Adagp, Paris 2026; ©IndivisionDubout, 2026