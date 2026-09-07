AGENDA · Draguignan
Duc Athlétisme – Assemblée générale, Stade Léo Lagrange, Draguignan
vendredi 16 octobre 2026 · Stade Léo Lagrange · Draguignan
Informations pratiques
Duc Athlétisme – Assemblée générale Vendredi 16 octobre, 18h30 Stade Léo Lagrange Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Asemblée générale du DUC Athlétisme
18h30 – Club house du stade Léo Lagrange
Stade Léo Lagrange boulevard Léo Lagrange, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Duc Athlétisme – Assemblée générale
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