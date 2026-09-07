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AGENDA · Draguignan

Duc Athlétisme – Assemblée générale, Stade Léo Lagrange, Draguignan

vendredi 16 octobre 2026 · Stade Léo Lagrange · Draguignan

Duc Athlétisme – Assemblée générale, Stade Léo Lagrange, Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Stade Léo Lagrange
Adresse
boulevard Léo Lagrange, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var

Duc Athlétisme – Assemblée générale Vendredi 16 octobre, 18h30 Stade Léo Lagrange Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:00:00+02:00

Asemblée générale du DUC Athlétisme
18h30 – Club house du stade Léo Lagrange

Stade Léo Lagrange boulevard Léo Lagrange, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Duc Athlétisme – Assemblée générale

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