Duel des Patrons, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

Duel des Patrons 25 septembre – 31 décembre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation + prix libre à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T21:00:00+01:00 – 2026-12-31T23:00:00+01:00

Le duel des patrons, les 2 patrons Samsam & Tremeur s’affrontent dans un duel incroyable pour savoir qui sera le patron du mois.

Un mercredi par mois

Tarif : 5 euros + Prix libre

Ouverture du bar à 18H

Mystère Impro Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/duel-des-patrons »}]

Le duel des patrons, les 2 patrons Samsam & Tremeur s’affrontent dans un duel incroyable pour savoir qui sera le patron du mois. Un mercredi par mois Tarif : 5 euros + Prix libre Ouverture du bar à…

Duel des patrons LOGO NANTES