Duel des Patrons, Mystère Comedy Club, Nantes
vendredi 25 septembre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Duel des Patrons 25 septembre – 31 décembre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation + prix libre à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-12-31T21:00:00+01:00 – 2026-12-31T23:00:00+01:00
Le duel des patrons, les 2 patrons Samsam & Tremeur s’affrontent dans un duel incroyable pour savoir qui sera le patron du mois.
Un mercredi par mois
Tarif : 5 euros + Prix libre
Ouverture du bar à 18H
Mystère Impro Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/duel-des-patrons »}]
Le duel des patrons, les 2 patrons Samsam & Tremeur s’affrontent dans un duel incroyable pour savoir qui sera le patron du mois. Un mercredi par mois Tarif : 5 euros + Prix libre Ouverture du bar à…
Duel des patrons LOGO NANTES
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026