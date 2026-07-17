Dulcinée Festival de films documentaires Lacelle
mercredi 5 août 2026 · Lacelle
Informations pratiques
Lacelle
Dulcinée Festival de films documentaires
Mas Vallier Lacelle Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08
Le Festival Dulcinée revient du 5 au 8 août 2026, à Lacelle, pour sa quatrième édition sur le Plateau des Millevaches, pour proposer aux festivaliers, habitants et touristes une sélection de films documentaires de création, de performances artistiques et de documentaires sonores autour du thème Tous les feux le feu.
Des films documentaires de création, peu diffusés, qui surprennent, déstabilisent et touchent, loin des codes du reportage ou du documentaire pédagogique. Chaque séance sera introduite par une présentation des films et quelques clés de lecture.
Certaines se prolongeront par des échanges avec les créateurs et créatrices.
Des écoutes collectives de documentaires sonores, dans des cadres de diffusion à la hauteur de la qualité de ces œuvres.
Des performances (concerts, théâtre, spectacles) pour explorer la chaleur sous toutes ses
formes.
Enfin, des discussions, des débats.. .
Mas Vallier Lacelle 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine dulcinee.doc@protonmail.com
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English : Dulcinée Festival de films documentaires
L’événement Dulcinée Festival de films documentaires Lacelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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