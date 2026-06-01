Dumnacus Festival, Dumnacus, Brissac-Loire-Aubance
Dumnacus Festival, Dumnacus, Brissac-Loire-Aubance samedi 13 juin 2026.
Dumnacus Festival Samedi 13 juin, 16h30 Dumnacus Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00
Le Dumnacus Festival, une toute nouvelle expérience qui fait son entrée dans le paysage festif du Val de Loire ! Cette édition est un véritable voyage au cœur du vin et du terroir. Ouvert à tous et gratuit, c’est l’événement incontournable de cette saison estivale !
Parmi les temps forts de cette deuxième édition :
– Le Village Animé (de 16h30 à 21h – accès libre) : Ce lieu festif et convivial vous offre une immersion totale dans le monde viticole et les spécificités de notre région. Vous pourrez retrouver :
– Visites et découvertes de nos sites
– Atelier d’assemblage des vins par nos équipes chai
– Création de cocktails avec notre partenaire Belle de Brillet
– Artisans et producteurs locaux
– …
– Concerts en plein air (de 17h à 21h) : Pour une ambiance festive et conviviale, profitez de deux concerts en plein air, où la musique locale accompagne vos moments de détente. Dégustez un verre de vin et un délicieux repas, tout en échangeant et en profitant de l’atmosphère du festival.
Le Dumnacus Festival, c’est bien plus qu’un événement, c’est une immersion dans la culture du Val de Loire, une célébration du terroir, du vin, de la musique et de la convivialité. Gratuit et ouvert à tous !
Rejoignez-nous pour un moment inoubliable et célébrez avec nous cette nouvelle édition du Dumnacus Festival
Pour plus d’informations, contactez-nous au caveau Dumnacus Vins de Loire – Caves de la Loire au 02 41 91 28 79 ou par e-mail à caveau@dumnacus.fr.
Dumnacus 49320 Brissac-Loire-Aubance 49320 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://dumnacus-vins-de-loire.fr/agenda/ »}] [{« link »: « mailto:caveau@dumnacus.fr »}]
Le Dumnacus Festival revient pour une nouvelle édition placée sous le signe du partage, du vin et de la convivialité.
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