SOIRÉE FESTIVE DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau Brissac Loire Aubance

SOIRÉE FESTIVE DOMAINE DE LA GAUTERIE

Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

2026-07-11

Une façon originale pour découvrir le Domaine de la Gauterie !

Venez découvrir le Domaine de la Gauterie lors d’une soirée conviviale !

Au programme visite des vignes, de la cave, quizz, initiation à la dégustation..

Repas fouées (vin compris) en musique.

Places limitées Inscrivez-vous dès à présent Réservation obligatoire. .

Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 50 04 contact@domainedelagauterie.com

English :

An original way to discover Domaine de la Gauterie!

