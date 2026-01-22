SOIRÉE FESTIVE DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau Brissac Loire Aubance
Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
2026-07-11
Une façon originale pour découvrir le Domaine de la Gauterie !
Venez découvrir le Domaine de la Gauterie lors d’une soirée conviviale !
Au programme visite des vignes, de la cave, quizz, initiation à la dégustation..
Repas fouées (vin compris) en musique.
Places limitées Inscrivez-vous dès à présent Réservation obligatoire. .
Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 50 04 contact@domainedelagauterie.com
English :
An original way to discover Domaine de la Gauterie!
