Et ils vécurent heureux Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Et ils vécurent heureux

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-25

Si on sait comment Harry a rencontré Sally, pourquoi Rosalie a aimé César et comment s’est terminée l’histoire de Roméo et Juliette, il nous reste encore beaucoup d’histoires d’amour à raconter et de manières de s’aimer à inventer.

Si on sait comment Harry a rencontré Sally, pourquoi Rosalie a aimé César et comment s’est terminée l’histoire de Roméo et Juliette, il nous reste encore beaucoup d’histoires d’amour à raconter et de manières de s’aimer à inventer.

Et ils vécurent heureux retrace la rencontre, le quotidien et l’avenir de six couples, en puisant dans les références cinématographiques ou romanesques qui nous ont offert nos premières visions de l’amour, dans nos propres héritages familiaux ou nos vécus personnels et dans lesquels le public pourra forcément se retrouver.

Un spectacle vivifiant, fantaisiste et émouvant, un véritable hymne à l’amour, interprété par l’équipe du Festival du Paon.

Le Festival du Paon est un événement de création théâtrale in situ prenant place l’été autour de la commune de Banon, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il réunit un groupe de jeunes créateur.rices venant du théâtre, de la musique et du cinéma qui se retrouvent chaque année pendant un mois pour constituer un festival de créations originales, inédites et particulières, en lien avec des lieux non dédiés au spectacle vivant. Et ils vécurent heureux a été imaginé dans ce cadre par Margaux Grilleau pour les 12 comédien.nes de la 8ème édition du festival en 2023, qui se sont ensuite emparé.es collectivement de l’écriture. .

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If we know how Harry met Sally, why Rosalie loved César and how the story of Romeo and Juliet ended, we still have many love stories to tell and ways of loving each other to invent.

L’événement Et ils vécurent heureux Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages