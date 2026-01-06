La chorale du Prieuré fête la musique ! rue Saint Aubin Brissac Loire Aubance

La chorale du Prieuré fête la musique !

rue Saint Aubin place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Début : 2026-06-17 19:30:00

fin : 2026-06-17 22:30:00

2026-06-17

Créée à l’automne 2022, la chorale du Prieuré Au chœur de Saint Rémy vous invite dès 19h30 au Prieuré pour une Fête de la Musique consacrée aux chants qu’ils soient polyphoniques, traditionnels, profanes ou sacrés ! Au programme, plusieurs chorales animées par Anne Foucher

Participation libre

Amenez votre pique-nique ! .

+33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

Created in autumn 2022, the Prieuré choir Au ch?ur de Saint Rémy invites you to join them at 7:30 pm for a Fête de la Musique devoted to polyphonic, traditional, secular and sacred songs! On the program: several choirs led by Anne Foucher

