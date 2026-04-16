Brissac Loire Aubance

GP )) DAYS au Château de Brissac

1 RUE JEANNE SAY Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

GP )) DAYS Evènement auto, rencontres et bonne ambiance… ouvert à tous, curieux comme passionnés

A l’occasion des 20 ans de la MINI GP1, l’association MINI Cooper )) Pays de la Loire propose le GP )) DAYS, une journée exceptionnelle placée sous le signe de la passion automobile, de la convivialité et du partage.

Un événement ouvert à tous, passionnés comme visiteurs, pour découvrir, échanger et profiter d’un moment unique dans un cadre d’exception.

Au programme

– Exposition et animations autour de MINI

– Mise à l’honneur des 20 ans de la MINI GP1

– Visite du parc et du château

– Restauration sur place et buvette toute la journée

– Village kids avec animations pour les enfants

– Rencontres, échanges et ambiance conviviale

Une journée festive et familiale pour célébrer un anniversaire emblématique et vivre l’expérience MINI autrement. .

1 RUE JEANNE SAY Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 41 70 32 minicooperpdll@gmail.com

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English :

GP )) DAYS Car events, meetings and a great atmosphere? open to all, from the curious to enthusiasts

L’événement GP )) DAYS au Château de Brissac Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages