SOIRÉE KARAOKE DOMAINE DE LA GAUTERIE Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau Brissac Loire Aubance samedi 30 mai 2026.
Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
2026-05-30
Karaoké au Domaine de la Gauterie
Soirée conviviale au domaine
Dégustation de 2 de nos vins, buffet.
Venez chanter en français ou en langue étrangère dans un lieu insolite.
Places limitées Inscrivez-vous dès à présent Réservation obligatoire. .
Domaine de la Gauterie Etienne Jadeau 794, route de la Gauterie Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 50 04 contact@domainedelagauterie.com
English :
Karaoke at Domaine de la Gauterie
