Les fables ? C’est pas moi, c’est Jean ! Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Les fables ? C’est pas moi, c’est Jean !

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Sifflette est en retard ! L’éléphant est élégant ! La cigale chante l’été pour le plaisir des fourmis… tout ça c’est dans les fables de Jean de la Fontaine, ou presque, mais personne ne le sait !

Sifflette est en retard ! L’éléphant est élégant ! La cigale chante l’été pour le plaisir des fourmis… tout ça c’est dans les fables de Jean de la Fontaine, ou presque, mais personne ne le sait !

D’abord parce que 240 fables ça fait beaucoup à lire et des fois beaucoup… c’est trop ! Et aussi parce que, quand on lit Jean aujourd’hui et bien… on ne comprend pas tout !

Son français n’est pas le même que le nôtre. Dans le spectacle Les fables ? C’est pas moi… c’est Jean ! on raconte des fables de Jean de la Fontaine pour les gens d’aujourd’hui, avec des mots de maintenant ! Comme ça on comprend !

Imaginons… J’ai 10 ans aujourd’hui, j’ouvre le grand livre des Fables de La Fontaine , je lis mais je ne comprends pas, ce n’est pas ma langue, ce ne sont pas mes mots.

On me dit que la morale reste vraie aujourd’hui, peut-être ? Encore faut-il que j’en saisisse le sens… C’est en partant de ce constat que l’idée a germé… Ne pas dire le texte des fables de La Fontaine mais les raconter, les conter, dans une langue du XXIe siècle afin de donner accès au sens. Puis les chamarrer de chansons, de musique pour faire entendre la musicalité de la langue. .

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@prieure-saint-remy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Whistle is late! The elephant is elegant! The cicada sings in the summer to the delight of the ants? it’s all in the fables of Jean de la Fontaine, or almost, but nobody knows it!

L’événement Les fables ? C’est pas moi, c’est Jean ! Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages