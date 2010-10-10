Ensemble Jean-Baptiste Loeillet Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance
Ensemble Jean-Baptiste Loeillet Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance samedi 9 mai 2026.
Brissac Loire Aubance
Ensemble Jean-Baptiste Loeillet
Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 21:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Depuis sa création en 1963, l’ensemble Jean-Baptiste Lœillet explore le répertoire des musiques anciennes, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle.
Depuis sa création en 1963, l’ensemble Jean-Baptiste Lœillet explore le répertoire des musiques anciennes, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle.
Notre ensemble instrumental et vocal est composé d’une quinzaine de musiciens et musiciennes, amateurs et amis, heureux à l’idée de jouer ensemble et pour vous dans ce lieu qui a traversé l’histoire.
Nous vous proposons un programme varié de musiques et de chants anglais et italiens de la période XIème-XVIIIème avec quelques incursions dans de plus lointaines contrées !
Flûtes, violes, guitares, violon et clavecin accompagnés parfois de percussions et cromornes joueront, seuls ou avec le chœur, tour à tour des pièces et danses sacrées et profanes. .
Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Since its creation in 1963, the Jean-Baptiste L?illet ensemble has explored the early music repertoire, from the Middle Ages to the 18th century.
L’événement Ensemble Jean-Baptiste Loeillet Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
À voir aussi à Brissac Loire Aubance (Maine-et-Loire)
- BRIQUES’SAC EXPO Salles des sports Val’Aubance Brissac Loire Aubance 25 avril 2026
- C’est l’Anjou qui chante… les animaux Brissac Loire Aubance 26 avril 2026
- SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE 84 CIRCUIT DE LA VALLÉE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire 1 mai 2026
- SENTIER D’INTERPRÉTATION DE LA GRANDE ILE A SAINT REMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire 1 mai 2026
- CHARCE-SAINT-ELLIER-SUR-AUBANCE 74 CIRCUIT DE CHARCÉ Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire 1 mai 2026