Ensemble Jean-Baptiste Loeillet Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Brissac Loire Aubance

Brissac Loire Aubance

Ensemble Jean-Baptiste Loeillet

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 21:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Depuis sa création en 1963, l’ensemble Jean-Baptiste Lœillet explore le répertoire des musiques anciennes, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle.

Depuis sa création en 1963, l’ensemble Jean-Baptiste Lœillet explore le répertoire des musiques anciennes, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle.

Notre ensemble instrumental et vocal est composé d’une quinzaine de musiciens et musiciennes, amateurs et amis, heureux à l’idée de jouer ensemble et pour vous dans ce lieu qui a traversé l’histoire.

Nous vous proposons un programme varié de musiques et de chants anglais et italiens de la période XIème-XVIIIème avec quelques incursions dans de plus lointaines contrées !

Flûtes, violes, guitares, violon et clavecin accompagnés parfois de percussions et cromornes joueront, seuls ou avec le chœur, tour à tour des pièces et danses sacrées et profanes. .

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

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English :

Since its creation in 1963, the Jean-Baptiste L?illet ensemble has explored the early music repertoire, from the Middle Ages to the 18th century.

L’événement Ensemble Jean-Baptiste Loeillet Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages