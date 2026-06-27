Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat
vendredi 12 février 2027 · Rue Frédéric Legrand · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-12 20:30:00
fin : 2027-02-12 22:00:00
Date(s) :
2027-02-12
Cinq musiciens liés par un même voyage… Le groupe Dumont d’Urville balade son rock poétique depuis plus de 15 ans. Ogre est son troisième album. Dans Route Submersible, le premier, chaque titre était ville, et chaque riff un chemin. Pour Orsay, le deuxième album, Dumont d’Urville embarquait dans la gare transformée en musée et prolongeait l’histoire de ses oeuvres. Ogre ouvre une nouvelle épopée 11 titres s’enchaînent, enregistrés sans pause, pour évoquer la rencontre d’un homme et d’une femme, métaphore du lien entre l’humain et la Terre. Avec une section rythmique inspirante, un piano sensible, une guitare puissante et un chant passionné, Dumont d’Urville propose une performance à la fois profondément rock et étonnamment originale, où le public se laisse emporter entre douces mélodies et refrains enflammés, avant de rêver au son d’une poésie nouvelle. .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat
L’événement Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Feytiat (Haute-Vienne)
- Stage de pastel avec Eva MAQUEDA Salle du Pastel Feytiat 26 août 2026
- Stage de pastel avec Sylvie POIRSON Salle du Pastel Feytiat 26 août 2026
- Pipeau le lutin dans quatre saisons en forêt Feytiat 29 août 2026
- Pipeau le lutin dans “Quatre saisons en forêt “ Feytiat 29 août 2026
- Marché des Producteurs de Pays Place de Leun Feytiat 29 août 2026