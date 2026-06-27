Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12 22:00:00

Date(s) :

2027-02-12

Cinq musiciens liés par un même voyage… Le groupe Dumont d’Urville balade son rock poétique depuis plus de 15 ans. Ogre est son troisième album. Dans Route Submersible, le premier, chaque titre était ville, et chaque riff un chemin. Pour Orsay, le deuxième album, Dumont d’Urville embarquait dans la gare transformée en musée et prolongeait l’histoire de ses oeuvres. Ogre ouvre une nouvelle épopée 11 titres s’enchaînent, enregistrés sans pause, pour évoquer la rencontre d’un homme et d’une femme, métaphore du lien entre l’humain et la Terre. Avec une section rythmique inspirante, un piano sensible, une guitare puissante et un chant passionné, Dumont d’Urville propose une performance à la fois profondément rock et étonnamment originale, où le public se laisse emporter entre douces mélodies et refrains enflammés, avant de rêver au son d’une poésie nouvelle. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

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English : Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement Dumont d’Urville Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole