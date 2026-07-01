D’UN LIEU À L’AUTRE : Le livre en partage, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer · Saint-Quentin
Informations pratiques
D’UN LIEU À L’AUTRE : Le livre en partage 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Musée Antoine Lécuyer, le Musée des papillons, la Médiathèque Guy de Maupassant et l’École d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent pour une exposition collective autour du livre, du 19 septembre au 28 novembre 2026. Le parcours, réparti entre ces différents lieux, mêle œuvres patrimoniales illustrant la diversité des formes du livre et créations d’élèves issues du cours « Expérimentations graphiques et picturales ».
Une belle occasion de découvrir des formes multiples, parfois inattendues et expérimenter la richesse du livre comme un objet artistique, scientifique et poétique.
Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
Le Musée Antoine Lécuyer, le Musée des papillons, la Médiathèque Guy de Maupassant et l’École d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent pour une exposition collective autour du livre, du 19 au 28…
©Ville de Saint-Quentin
À voir aussi à Saint-Quentin (Aisne)
- La chasse aux seaux de plage au Village des Métiers d’Antan et Musée Motobécane Saint-Quentin 4 juillet 2026
- A la découverte des coccinelles au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin 4 juillet 2026
- Jazz aux Champs Elysées, Champs-Elysées (jardin d’horticulture), Saint-Quentin 5 juillet 2026
- Concours photos Salon international de la phgotographie, Le Saint-Quent’Images Saint-Quentin 7 juillet 2026
- Balades en bâcove au crépuscule dans les marais d’Isle à Saint-Quentin Saint-Quentin 11 juillet 2026