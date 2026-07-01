D’UN LIEU À L’AUTRE : Le livre en partage, Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer, Saint-Quentin

Informations pratiques

D’UN LIEU À L’AUTRE : Le livre en partage 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Antoine Lécuyer, le Musée des papillons, la Médiathèque Guy de Maupassant et l’École d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent pour une exposition collective autour du livre, du 19 septembre au 28 novembre 2026. Le parcours, réparti entre ces différents lieux, mêle œuvres patrimoniales illustrant la diversité des formes du livre et créations d’élèves issues du cours « Expérimentations graphiques et picturales ».

Une belle occasion de découvrir des formes multiples, parfois inattendues et expérimenter la richesse du livre comme un objet artistique, scientifique et poétique.

Musée des Beaux-arts Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France

Le Musée Antoine Lécuyer, le Musée des papillons, la Médiathèque Guy de Maupassant et l’École d’Arts Maurice-Quentin de La Tour s’associent pour une exposition collective autour du livre, du 19 au 28…

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