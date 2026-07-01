D’UN LIEU À L’AUTRE : Le livre en partage, Musée des papillons, Saint-Quentin
samedi 19 septembre 2026 · Musée des papillons · Saint-Quentin
Informations pratiques
D’UN LIEU À L’AUTRE : Le livre en partage 19 et 20 septembre Musée des papillons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Présentation d’ouvrages naturalistes XIX et XXe siècle : Comment explorer le monde et cataloguer la nature.
Musée des papillons 14 Rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France 33323069393 https://www.saint-quentin.fr/108-musee-papillons.htm Ces collections centenaires de la fin du XIXe siècle offrent une perspective sur la diversité des insectes et notamment leurs représentants spectaculaires des zones tropicales. Lépidoptères et Coléoptères dominent (collections mondiales), les autres ordres sont minoritaires.
Présentation d’ouvrages naturalistes XIX et XXe siècle : Comment explorer le monde et cataloguer la nature.
©Ville de Saint-Quentin
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