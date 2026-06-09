D’UN MONDE À L’AUTRE Montpellier
D’UN MONDE À L’AUTRE Montpellier vendredi 26 juin 2026.
Montpellier
D’UN MONDE À L’AUTRE
Place Albert 1er Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
D’un Monde à l’Autre , un voyage musical à travers les cinq continents porté par la chorale étudiante Cicada. L’événement aura lieu les 26 et 27 juin à 20h30, et le 28 juin à 17h à la Maison des Chœurs (Place Albert 1er, Montpellier).
D’un Monde à l’Autre , un voyage musical à travers les cinq continents porté par la chorale étudiante Cicada. L’événement aura lieu les 26 et 27 juin à 20h30, et le 28 juin à 17h à la Maison des Chœurs (Place Albert 1er, Montpellier).
• Un spectacle engagé, inspiré par le parcours d’une jeune Ukrainienne en exil, célébrant la tolérance
• Une création collective mêlant pop polyphonique et musiques du monde
• Un événement étudiant et accessible (tarifs réduits, gratuit -12 ans)
Sur réservation .
Place Albert 1er Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English : D’UN MONDE À L’AUTRE
D?un Monde à l?Autre , a musical journey across five continents led by the Cicada student choir. The event takes place on June 26 and 27 at 8.30pm, and on June 28 at 5pm at the Maison des Ch?urs (Place Albert 1er, Montpellier).
L’événement D’UN MONDE À L’AUTRE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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