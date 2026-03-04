D’un oeil à l’autre – Expo photo, Halle des Chartrons, Bordeaux

D’un oeil à l’autre – Expo photo 27 – 29 mars Halle des Chartrons Gironde

Entrée libre

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Cette exposition réunit cinq photographes aux univers singuliers qui explorent cinq voies visuelles : la diversité du monde à travers des esthétiques, des sensibilités et des récits contrastés.

Chaque artiste nous invite à pénétrer sur son propre territoire photographique, à la croisée du réel et de l’imaginaire, du documentaire et de la poésie, de l’intime et du collectif. Le fil rouge de cette exposition est la différence, non comme un écart, mais comme une richesse : celle des regards posés sur le monde, sur l’architecture, sur les corps, les paysages, les émotions ou les instants suspendus.

Chacun capture à sa manière ce que la photographie peut dire de notre époque, de nos rêves, de nos silences. Qu’il s’agisse d’un travail en noir et blanc épuré, d’une recherche chromatique éclatante, d’un reportage humaniste ou d’une approche conceptuelle, ces séries dialoguent entre elles.

En déambulant parmi ces images, le spectateur est invité à changer de focale, à alterner les rythmes, à confronter les perspectives. Car au cœur de cette exposition se trouve une conviction : la photographie est multiple, et c’est dans cette pluralité qu’elle révèle toute sa puissance.

Halle des Chartrons Bordeaux, 10 place du marché des Chartrons Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

@D’un oeil à ‘autre