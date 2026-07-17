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D’une belle plume aux bonnes feuilles : comment se faire éditer ?, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse

D’une belle plume aux bonnes feuilles : comment se faire éditer ?, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Côte Pavée
Adresse
125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

D’une belle plume aux bonnes feuilles : comment se faire éditer ? Jeudi 17 septembre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Jeudi 17 septembre à 18h
Jeanne Mettra-Videau est une artiste toulousaine, peintre et autrice. Elle a été éditrice pendant 10 ans (Bordas et Larousse). Elle a publié un ouvrage Élisions grignotées et cabrioles interrogatives chez l’éditeur Az’art atelier. Forte de son expérience pluridisciplinaire – des côtés de l’édition -, elle propose une rencontre autour des étapes clés du « parcours de l’auteur et de son complice l’éditeur, ou comment transformer une « belle plume » en « bonnes feuilles ».
Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Rencontre avec Jeanne Mettra-Videau – Quinzaine littéraire

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