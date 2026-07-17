D’une belle plume aux bonnes feuilles : comment se faire éditer ?, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

D’une belle plume aux bonnes feuilles : comment se faire éditer ? Jeudi 17 septembre, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T19:00:00+02:00

Jeudi 17 septembre à 18h

Jeanne Mettra-Videau est une artiste toulousaine, peintre et autrice. Elle a été éditrice pendant 10 ans (Bordas et Larousse). Elle a publié un ouvrage Élisions grignotées et cabrioles interrogatives chez l’éditeur Az’art atelier. Forte de son expérience pluridisciplinaire – des côtés de l’édition -, elle propose une rencontre autour des étapes clés du « parcours de l’auteur et de son complice l’éditeur, ou comment transformer une « belle plume » en « bonnes feuilles ».

Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

Rencontre avec Jeanne Mettra-Videau – Quinzaine littéraire