D’une Main à l’Autre – Commande photographique nationale des 30 ans du titre Maître d’art, Institut pour les Savoir-Faire Français, Paris

Informations pratiques

D’une Main à l’Autre – Commande photographique nationale des 30 ans du titre Maître d’art 5 juillet – 21 août 2027 Institut pour les Savoir-Faire Français Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-05T09:00:00+02:00 – 2027-07-05T23:59:00+02:00

Fin : 2027-08-21T09:00:00+02:00 – 2027-08-21T23:59:00+02:00

Restitution de la commande photographique nationale des 30 ans du titre Maître d’art

Lieu et dates précis disponibles au premier trimestre 2027

Le Programme Maitres d’Art-Elèves

Le programme Maîtres d’art- Élèves, initié par le ministère de la Culture en 1994, et piloté par l’Institut pour les Savoir-Faire Français vise à sauvegarder et valoriser des techniques rares et exceptionnelles détenues par des professionnels des métiers d’art.

Inspiré par le système de Trésors Humains Vivants japonais, les professionnels reçoivent le Titre de Maître d’Art en reconnaissance de leur maîtrise exceptionnelle et de leur engagement dans la transmission auprès d’un autre professionnel.

La commande photographique

En 2024, dans le cadre de la commande publique, trois photographes maîtrisant des procédés, des techniques et des savoir-faire anténumériques ont été sélectionnés.

L’ensemble des trois commandes photographiques avait pour ambition de représenter la transmission des savoir-faire des binômes Maîtres d’art-Élèves, et ce afin de constituer un fonds photographique célébrant les 30 ans du programme.

Les binômes Maîtres d’art – Élèves ont été identifiés, en dialogue avec les photographes lauréats, par l’Institut pour les Savoir-Faire Français et le Bureau des industries créatives de la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture.

Les oeuvres & les photographes

Anne-Lou Buzot a réalisé 10 superpositions de négatifs au gélatino-bromure d’argent sur plaque de verre viré aux sels d’or, rehaussés à la feuille d’or et accompagnés d’un tirage chrysotype positif sur papier, procédé aux sels de fer et d’or.

Sophie Zénon présente 15 cyanotypes grand format sur papier Arches, retravaillés, pour 5 d’entre eux par le Maître d’Art ou l’Elève concerné : broderie au fil d’or, chalcographie, pliage …

Fabien Hamm a réalisé 10 retables constitués pour chacun de 6 ambrotypes grand format.

Ces créations originales témoignent de savoir-faire manuels tant dans leur fond que dans leur forme; et au même titre que les créations qui y sont représentées, ces images tangibles , véritables objets photographiques, prennent toute leur force lorsqu’elles sont présentées in-situ.

Institut pour les Savoir-Faire Français 13 rue de la Bûcherie Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0155788585 https://www.institut-savoirfaire.fr https://www.instagram.com/institutsavoirfairefr/

Restitution de la commande photographique nationale des 30 ans du titre Maître d’art

©Anne-Lou Buzot